Анкара, 25 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Шесть представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которые якобы готовили нападение на турецких военных в зоне операции «Оливковая ветвь», ликвидированы на северо-западе Сирии. Об этом 25 сентября сообщили Anadolu Ajansı в министерстве национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Бойцы турецкого спецназа провели очередную успешную операцию в зоне операции «Оливковая ветвь», — говорится в сообщении оборонного ведомства. — Боевики, пытавшиеся подорвать атмосферу безопасности и мира в регионе, нейтрализованы».

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября на юго-востоке Турции были ликвидированы пять представителей РПК.

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