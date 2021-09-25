Кемерово, 25 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Топкинском муниципальном округе на лыжной базе «Лесная» стартовал VIII областной фестиваль спортивного туризма среди молодёжи и студентов, посвященный всемирному Дню туризма «Сибирский квест — 2021». Его участниками стали делегации вузов, ссузов и молодёжных объединений работающей молодежи, рассказали в правительстве Кузбасса.

Туризм

«Туризм — это спорт, развивающий выносливость, воспитывающий командный дух, чувство локтя. Он обогащает человека духовно и физически, делает жизнь интересней, наполняет ее неожиданными открытиями. Туристы — это люди, постоянно ищущие и жаждущие знаний», — отметил губернатор СергейЦивилев.

Заявки на участие подали более 120 человек.