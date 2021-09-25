Белград, 25 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29 министерства обороны Сербии провели патрулирование на границе с Косово, сообщает 25 сентября агентство Tanjug.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Отмечается, что сербские истребители облетели воздушное пространство возле КПП «Ярине».

Также сообщается, что к границе перебрасываются модернизированные танки Т-72МС («Белый орел»).

Вместе с тем в министерстве обороны Сербии о патрулировании и переброске военной техники официально не сообщали.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косово и Метохии обострилась после того, как Приштина 20 сентября отказалась признавать автомобильные номера центральной Сербии на территории Косово. Чтобы поменять номера на косовские, сербы, проживающие в крае, должны сначала принять гражданство сепаратистского образования.

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