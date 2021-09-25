Тюмень, 25 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за 24 сентября обнаружили 229 носителей коронавируса. Эти данные приводит региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили уже 60 592 заразившихся. Вылечились 52 866 человек.

Скончались от COVID-19 уже 1918 пациентов. 23 гражданина находятся на аппаратах ИВЛ.