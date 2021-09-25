Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Ликвидация такого ведомства, как Рособрнадзор, едва ли сможет повлиять на проблему коррупции в сфере образования. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующую идею от партии «Новые люди».

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Ликвидировать всё можно. В одной стране ликвидировали ГАИ, ну, а что толку? Взятки брать стали те, к кому перешли эти функции», — заявил Путин.

Он отметил при этом, что нужно следить за качеством образования и, возможно, в связи с этим потребуются изменения в функции этого органа.