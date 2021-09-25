Ново-Огарево, Московская область, , 17:05 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина сохранить за депутатом Леонидом Слуцким руководство комитета Госдумы по международным делам.

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«Слуцкий здесь присутствует, мы надеемся, что комитет останется во фракции ЛДПР и он его снова возглавит», — сказал Жириновский.

Он обратил внимание на то, что Слуцкий «работает мягко по форе и жестко по существу».

«Зарубежные парламентарии готовы ехать за ним и в Крым, и в Сирию», — подчеркнул Жириновский.

Он также выразил сожаление, что пост главы комитета по труду может перейти депутату от «Единой России» Максиму Топилину, который является экс-главы Минтруда.