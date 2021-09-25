Ново-Огарево, Московская область, , 17:02 — REGNUM Проблемы школ и образования в целом должны решаться в России на системной основе. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя соответствующее предложение партии «Новые люди».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы много в последнее время уделяем этому внимания, но вы правы абсолютно — недостаточно. И главное, конечно, это уровень доходов. Нужно решать её, конечно, не отдельными выплатами, а нужно решать этот вопрос системно», — заявил Путин.

«Вы в ходе работы в Государственной думе и в ходе диалога с правительством, надеюсь, будете обращать на это внимание. Я всечески буду поддерживать все идеи такого рода. Конечно, нужно сопоставлять это с ситуацией на рынке труда в целом», — указал он.