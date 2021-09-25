Москва, 25 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести для учителей единый федеральный оклад, сократить отчетность и дать им больше творчества в преподавании.

Фотографии пресс-службы партии Алексей Нечаев

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«Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», — предложил Нечаев.

Он напомнил о едином федеральном окладе врачей.

Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты.

«Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», — предложил Нечаев.