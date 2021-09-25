Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Россия только вышла на докризисный уровень развития, и это ещё не вполне отразилось на благосостоянии граждан. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но не все могут сразу почувствовать позитивную динамику, к сожалению, из наших граждан. Что называется, на себе не могут пока это почувствовать», — заявил Путин.

«Понимаю, как трудно пришлось людям в этот сложный для всех период. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно. Не практически невозможно, а невозможно просто. Но тем не менее с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны», — указал он.