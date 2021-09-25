Ново-Огарево, Московская область, , 16:52 — REGNUM Миллионы людей разделяют исторический оптимизм, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

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«За 14 лет впервые новая партия прошла в Госдуму — это событие не только для нас», — сказал Нечаев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, победивших на выборах в Госдуму.

Программа партии была оценена очень высоко, она написана человеческим языком, что сыграло отметил также он.

Партия также развеяла миф о том, что политика молодежи не интересно.

«Интересны идеи перемен, перемен без революции… Повестка прогрессистская им отзывается», — сказал Нечаев.