Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В России необходимо свести уровень бедности до минимума и вытащить из нее значительное число людей, заявил 25 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что необходимо также улучшить условия жизни, развития, обучения, «да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России разрабатываются меры социальной поддержки, которые помогут сократить уровень бедности. Кудрин полностью поддержал то, что было сказано президентом России Владимиром Путиным по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка.

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