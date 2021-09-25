Химки, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» на своем поле сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 25 сентября на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 0:0.

John Fischer Футбол

По ходу встречи футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты «Химок», в активе которых семь баллов, находятся на 14-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября футбольный клуб «Урал» принимал московский «Локомотив» в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Матч восьмого тура РПЛ завершился со счетом 0:0.

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