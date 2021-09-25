Киев, 25 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Ангела Меркель после своей отставки с поста канцлера Германии может помочь Украине — стать посредником в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин (занимал пост при президентстве Петра Порошенко).

Более того, Климкин намекнул, что такое возможное посредничество уже сейчас обсуждается, но не сообщил никаких подробностей.

«Новая стратегия возможна, разговоры о ней на самом деле ведутся… я просто некоторые нюансы не хочу озвучивать. После перезагрузки Германии Меркель нам будет еще нужна для разговоров с Путиным, очень и очень», — сказал бывший министр.

ИА REGNUM напоминает, что канцлер Германии Ангела Меркельсчитает ничтожной степень реализации договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Избранные по их результатам депутаты бундестага изберут нового федерального канцлера.