Хабаровск, 25 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов обнаружили бортовые самописцы, сообщает 25 сентября Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Следственная группа с участием представителей комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены и изъяты бортовые самописцы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на самописцах зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 22 сентября самолёт Ан-26, выполнявший технический полёт по проверке средств связи, исчез с радаров. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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