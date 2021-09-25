Москва, 25 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 35 авиарейсов. Об этом в субботу, 25 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) cegoh Самолет

Так, по состоянию на 16:28 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 16 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано 10 авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 25 сентября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C.