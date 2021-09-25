Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Тесная работа с избирателями должна быть для депутатов нормой на протяжении всего периода исполнения своих полномочий. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Выборы — безусловно, важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии, да и всей страны. Впереди напряжённая повседневная работа на благо России и её граждан», — заявил Путин.

«Отвечу, что роль Государственной думы в соответствии с обновлённой Конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса — в первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в выборной кампании, в многочисленных встречах с избирателями», — указал он.

По его словам, неважно, кто в какой партии — всё, что обещали, безусловно, нужно выполнять.

«Вы хорошо знаете, какой активный диалог с людьми ведут партии и каждый кандидат в ходе избирательной кампании, как много проводят встреч. Но такой максимально интенсивный, публичный и открытый стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий», — указал он.