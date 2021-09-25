Киев, 25 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Процедура при голосовании за закон об олигархах в Верховной раде Украины была нарушена, а сделали это, чтобы свести народных депутатов с правильного пути.

Vadim Chuprina Дмитрий Разумков

Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер подчеркнул, что «такая так называемая процедура», по которой принимали законопроект, применялась в первый раз в стенах парламента.

«Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной рады… Это не сокращенная процедура, такой процедуры нет… Это была «вольная деятельность» коллег, которые запустили этот процесс», — сказал Разумков.

Глава Рады «глубоко убежден», что целью нарушений было «свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение».

«И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую процедуру. Ни господин Стефанчук (Руслан Стефанчук — первый вице-спикер Рады, который вел заседание) за нее не проголосовал, ни господин Вениславский (Федор Вениславский — представитель президента Украины в Конституционном суде). Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать», — подчеркнул Разумков.

Спикер также заявил, что подготовил сводную таблицу допущенных при рассмотрении закона нарушений.

«То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, если не приглашались даже авторы поправок на заседание комитетов, — это и привело к тому, что мы сегодня после того, как этот важный закон был проголосован в стенах Рады, должны проговаривать как процедуру», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября Верховная рада приняла закон об олигархах: законопроект, который внес на рассмотрение парламента президент Зеленский, во втором чтении поддержали 279 народных депутатов. По новому закону, Совнацбез Украины получает право определять олигархов на Украине и применять к ним ограничительные меры.