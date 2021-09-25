Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Впервые с 1999 года в Госдуме будет более четырёх фракций, и это многое говорит о политическом развитии страны. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Впервые после выборов 1999 года в думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране. О том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — заявил Путин.