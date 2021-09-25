Приштина, , 18:05 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 сентября прокомментировал поджог центра регистрации автомобилей в городе Зубин Поток, совершенный ночью 25 сентября. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

По его словам, поджог объекта был намеренным и его устроителей, «очевидно, спровоцировала и поддержала Сербия, точнее сербский авторитарный режим».

Политик обвинил Сербию в использовании граждан Косово для разжигания международного конфликта, и заявил, что подобные нападения не должны игнорироваться. Курти призвал граждан, независимо от национальности, сохранять спокойствие и сотрудничать с властными институтами.

Сообщается, что две ручные бомбы в ночь с 24 на 25 сентября неизвестные метнули в здание центра регистрации также и в Звечанском муниципалитете.

Напомним, 20 сентября в Косово запретили использование сербских номеров. Въезжающим лицам с сербскими номерами предписано получить временные косовские номера в центрах регистрации.

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