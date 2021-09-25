Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Выборы в России 17−19 сентября прошли в строгом соответствии с законом. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»

«Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», — заявил Путин.

«В них приняли участие больше половины избирателей страны. И в этой связи хотел бы ещё раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки или проголосовали на дому… или, где была такая возможность — дистанционно. В любом случае выполнили свой гражданский долг, сделали свой ответственный выбор», — указал он.