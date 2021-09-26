Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 сентября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировал нападения на пункты автомобильной регистрации на севере края.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на вопрос журналистов о том, что будет, если «Сербия продолжит провокации на севере края», Курти заявил, что каждое решение будет приниматься исходя из соображений безопасности.

«Не все, что вы видите на видео этих дней — правда. Поэтому мы не должны становиться жертвами пропаганды Сербии. С другой стороны, действия, которые мы предпринимаем, всегда будут производиться в соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности, которую проводит наша полиция. И только когда оценка будет произведена, мы решим, что делать. Не забывайте, что на шестой день действия режима взаимности по номерам девять тысяч автомобилей получили временные номера, соблюдая его», — заявил Курти.

По словам Курти, режим взаимности не нравится только президенту Сербии Александру Вучичу из его кресла. Комментируя появление сербских самолетов и вертолетов у границ, политик заявил, что от Сербии корректного поведения не ждут, «поскольку знают, кто они такие».