Кабул, 25 сентября 2021, 16:19 — REGNUM Международное сообщество должно дать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении в Афганистане, заявил министр экономики во временном правительстве республики Кари Дин Мохаммад Ханиф.
По его словам, радикальное движение не просит мировые страны помогать или сотрудничать с ними, «как это делал прежний режим».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.
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