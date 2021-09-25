* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:19 — REGNUM Международное сообщество должно дать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении в Афганистане, заявил министр экономики во временном правительстве республики Кари Дин Мохаммад Ханиф.

По его словам, радикальное движение не просит мировые страны помогать или сотрудничать с ними, «как это делал прежний режим».

«Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», приводит его слова член комиссии движения по культуре Инамулла Самангани в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.

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