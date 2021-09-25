Ханты-Мансийск, 25 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Югре за 24 сентября обнаружили ещё 171 заразившегося коронавирусом. Эти данные приводит окружной оперштаб.

Коронавирус

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Из них у 16 диагностировали пневмонию, а ещё у 152 — ОРВИ. У троих граждан симптомы не проявились.

С начала пандемии в регионе выявили уже 74 297 заразившихся. Выздоровели 70 793 человека. А скончались от COVID-19 уже 1095 пациентов.