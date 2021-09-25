Афины , 25 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Афинах в рамках движения «Пятницы за будущее» состоялся митинг с призывом к более активным действиям в связи с климатическим кризисом. Мероприятие прошло в пятницу, 24 сентября, сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM CO2. Экология. Климат

Под девизом «Занимайтесь любовью, а не CO2» молодые люди собрались на главной площади столицы — Синтагма, и далее прошли до площади Монастираки. Участники называют себя «Мы — поколение перемен». Перед тем, как отправиться в путь, они почтили минутой молчания память недавно скончавшегося легендарного греческого композитора Микиса Теодоракиса.

Митинг является одним из многих, проводимых по всему миру в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Среди участников в Афинах были представители WWF и Greenpeace, а также других экологических организаций.

Организаторы митинга — «Пятницы для будущего» — заявили, что в этом году «Греция пережила беспрецедентную волну жары, как по продолжительности, так и по интенсивности, с температурами, побившими 50-летние рекорды. Это наша обязанность — действовать, осознавать и говорить об изменении климата — давайте начнем вместе».

«Пятницы для будущего» — это молодежное организованное движение, которое началось в августе 2018 года, после того как Грета Тунберг и другие молодые активисты каждый учебный день в течение трех недель сидели перед шведским парламентом в знак протеста против бездействия в связи с климатическим кризисом.