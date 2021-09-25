Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главного тренера команды «Ростов» назначен футбольный специалист Заур Тедеев. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе клуба.

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«Заур Тедеев — и.о. главного тренера «Ростова», — говорится в сообщении. — Тедеев работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодёжной команды «Ростова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер «Ростова» Юрий Семин подал в отставку с занимаемого им поста.

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