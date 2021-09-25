Мехико, 25 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Анализ ДНК современного населения Полинезии показал, что заселение этого региона началось около 830 года нашей эры с островов Самоа. Об этом свидетельствует исследование учёных из Мексики и США, опубликованное в журнале Nature.

David Berkowitz Остров Пасхи

Учёные ещё не установили точной даты начала заселения полинезийских островов. Наиболее распространённая теория предполагает, что выходцы из Азии прибыли на ближайшие острова этого региона в середине первого тысячелетия до нашей эры.

Считается, что наиболее удалённых островов люди достигли только к середине второго тысячелетия нашей эры. При этом учёные предлагают разные маршруты заселения островов региона.

Группа исследователей из Стэнфордского университета (США) и Национальной лаборатории геномики биоразнообразия в Ирапуато (Мексика) проанализировала ДНК 430 современных людей из 21 основной популяции тихоокеанских островов. С помощью новых методов компьютерного анализа учёные построили свою модель заселения островов Полинезии.

Результаты исследования показали, что заселение Полинезии началось с архипелага Самоа. Около 830 года нашей эры первые поселенцы достигли крупнейшего из островов Кука — Раратонга. Далее расселение продолжалось по нескольким маршрутам: на юг до острова Рапа-Ити и на восток к более мелким островам Кука.

Часть поселенцев также отправилась на северо-восток к архипелагу Туамоту, который был заселён около 1110 года. Оттуда переселенцы отправились к Маркизским островам и на юг к островам Гамбье. Около 1210 года переселенцы достигли самого удалённого острова региона — Рапануи (или остров Пасхи).