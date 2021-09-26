Приштина, Сербия, 26 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 сентября обсудил с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем ситуацию на севере Косово. О содержании беседы сообщил на своей странице в социальной сети Twitter сам Столтенберг.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

Стороны обсудили необходимость снижения напряженности на севере Косово, при этом Столтенберг подчеркнул необходимость того, чтобы и Белград, и Приштина сохраняли сдержанность и вернулись к диалогу.

Задачей НАТО и миссии НАТО в Косово КФОР Столтенберг назвал обеспечение безопасной среды и свободы передвижения для всех.

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель ранее заявил, что Косово и Сербия должны «найти способ снизить напряжение и договориться о движении вперед».