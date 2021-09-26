Белград, 26 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 25 сентября в эфире телеканала «TV Pink» заявил, что на севере Косово идет «битва нервов», и выиграет в ней та сторона, которая сохранит хладнокровие.

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По словам Дачича, на севере Косово идет дипломатическая битва, и в ближайшее время она будет оставаться интенсивной. Запад, отмечает Дачич, ждет от Сербии решения проблемы Косово и Метохии, и уже придумал это решение — это признание независимости этого государства. Это решение Сербия должна будет принять «добром или силой».

При этом политик подчеркнул, что фитиль конфликта в Косово будут зажигать «многие» международные силы, поскольку это позволяет им подчеркнуть важность своей роли в регионе, где они целые годы присутствуют, оправдывая это необходимостью поддержания мира и стабильности региона.

Агрессивность политики Альбина Курти Дачич объяснил тем, что он стремится доказать, что его правительство — первое правительство Косово, обладающее подлинной легитимностью.

«Мы думали, что Хашим Тачи — это плохо и хуже быть не может, но потом появился Рамуш Харадинай (и ввел 100% пошлину на товары из Сербии — ИА REGNUM) и теперь Курти», — подвел итоги Дачич.