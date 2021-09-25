Афины , 25 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Экономика Греции может вернуться к уровню, предшествующему пандемии, еще до конца 2021 года. Об этом заявил глава Банка Греции Яннис Стурнарас в интервью Ta Nea 5 сентября. Стурнарас дал прогноз на высокие темпы роста экономики страны — в среднем на 3,5% в год — в следующем десятилетии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

Эти высокие ставки, сказал он, будут способствовать снижению соотношения долга к ВВП: с 200% ВВП в этом году долг снизится до 187% в 2022 году.

Стурнарас объяснил высокие темпы роста сочетанием сильного восстановления и проведенных инфраструктурных реформ, которые также могут позволить Европейскому центральному банку продолжать покупать греческие облигации даже после истечения срока действия чрезвычайной программы.

Он также сообщил, что благодаря недавним правительственным мерам, которые стали возможными благодаря увеличению налоговых поступлений, во второй половине 2021 года в экономику будет направлено около 4,4 миллиарда евро.