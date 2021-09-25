Вашингтон, 24 сентября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Серьёзные проблемы, с которыми столкнулись Вооружённые силы Украины в ходе контрнаступления, могут привести к решению Североатлантического альянса ввести собственные войска на территорию Украины. Об этом 22 сентября сообщило издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас всё дошло до той точки… когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска», — считает старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен, слова которого приводит издание.

Стивен Брайен напомнил, что военные советники НАТО уже находятся в зоне боевых действий — точно так же, как это было и во Вьетнаме до прибытия туда американских вооружённых сил.

По его мнению, переизбрание действующего президента США Джо Байдена на новый срок приведёт к решению американского руководства ввести на территорию Украины свой военный контингент, что приведёт к конфликту, который охватит всю Европу.

Как передавало ИА Регнум, ранее The New York Times сообщило, что Вооружённые силы Украины не смогут достичь даже своих минимальных целей, обозначенных в качестве целей контрнаступления. Американские чиновники в интервью изданию указали на высокую степень измотаности и усталости украинских военнослужащих после летних боёв. ВСУ по меньшей мере необходимо несколько недель, чтобы восстановить запасы техники.