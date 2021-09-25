Абакан, 25 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стала столица республики Абакан (51 новый носитель), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительстве.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с 1 января 2021 года достигло 20 658. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня составил 1,0. В настоящее время в стационарах лечатся 709 больных, ещё более 2 тыс. пациентов проходит лечение на дому.

«Под медицинским наблюдением находятся 2 783 (+525) человека, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.