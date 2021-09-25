Нью-Йорк, США, , 16:27 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился с архиепископом Америки Элпидофоросом в офисе постоянной делегации Греции при Организации Объединенных Наций в пятницу, 24 сентября. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на свои источники.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Политик и архиепископ обсудили вопросы, касающиеся греческой диаспоры, и пути сотрудничества для оптимальной поддержки работы архиепископии, сообщили источники в правительстве.

По словам источников, стороны также подтвердили тесные исторические связи взаимного доверия и сотрудничества, которые связывают архиепископию и ее паству с Грецией.

На встрече архиепископ представил график полного открытия новой часовни Святого Николая, оригинал которой был уничтожен во время террористических атак 11 сентября.

Мицотакис в настоящее время находится в Нью-Йорке для участия в 76-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН.