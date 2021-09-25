Смоленск, , 15:43 — REGNUM Кандидат от ЛДПР Сергей Леонов, одержавший победу на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в Смоленской области в одномандатном избирательном округе № 176 (Рославльском), поблагодарил избирателей, поддержавших его на выборах.

Избранный депутат в Госдуму Сергей Леонов Фото из личного архива Сергей Леонова

«Мы это сделали! Мы, потому что столько поддержки от самых разных неравнодушных людей я никогда в своей жизни не ощущал! Мы, потому что каждый ваш голос крайне важен для меня! Это большая ответственность и честь представлять в Государственной думе половину нашей любимой Смоленщины! Друзья! Я благодарен всем принявшим участие в голосовании жителям Смоленской области за ваш выбор!», — цитирует Леонова «Смоленская газета».

Леонов также прокомментировал включение своей фамилии в списки так называемого «Умного голосования» — проекта, инициированного Фондом борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Никакой помощи от «Умного голосования» я не ощущаю, не ощутил и, анализируя результаты выборов, могу сказать обратное: из-за «Умного голосования» часть людей, наоборот, отвернулась от моей кандидатуры, потому что они не поддерживают Навального и его деятельность», — заявил Леонов.

Он сообщил, что получил немало сообщений в соцсетях от избирателей об отказе голосовать за него только из-за включения в списки «Умного голосования».

«И поэтому на выборах они поддержали других кандидатов, хотя я всегда — во всех интервью и на всех встречах — говорил, что не поддерживаю деятельность Навального и его сторонников, и считаю ее деструктивной и направленной против нашей страны», — добавил Леонов.

Таким образом, считает Сергей Леонов, без «Умного голосования» он получил бы больше голосов избирателей 176-го округа, и этот результат, подчеркнул он, показал бы реальный уровень поддержки, которую оказывают ему смоляне.

«На протяжении последних лет я проводил в 176-м округе планомерную, системную работу. Я повторно избирался в этом округе, потому что первый раз участвовал здесь в выборах в 2016 году, занял третье место и поставил цель — получить поддержку избирателей», — сказал депутат.

Работа в округе, дополнил он, включала в себя общение с людьми — и в социальных сетях, и на встречах в населенных пунктах, решение вопросов, которые Сергей Леонов получал в обращениях граждан.

«Люди поверили мне и большинством голосов избрали в Государственную думу», — отметил он.