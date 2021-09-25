Мадрид, 25 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Иско может зимой перейти в чемпионат Италии. Об этом 25 сентября сообщает Todofichajes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

По информации источника, возможностью приобретения 29-летнего футболиста интересуется команда «Милан», которая уже провела с руководством мадридцев несколько встреч и хочет провести трансфер игрока зимой.

Отметим, в нынешнем сезоне Исков сыграл за «Реал» в пяти матчах испанской Примеры и отметился в них одним забитым голом. Его действующий контракт с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года.