Симферополь, , 15:42 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта республики Евгения Исакова. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Крыминформ.

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Исаков руководил крымским минтрансом с октября 2020 года. До этого он работал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктурыСевастополя.

По словам Аксенова, в отставке Исакова нет ничего необычного — идёт ротация кадров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Крыму лишились своих постов вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позднее бывших чиновников задержали правоохранительные органы — им были предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.