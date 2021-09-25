Симферополь, 25 сентября 2021, 15:42 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта республики Евгения Исакова. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает Крыминформ.

Правительство Республики Крым
Правительство Республики Крым
Vahe Martirosyan

Исаков руководил крымским минтрансом с октября 2020 года. До этого он работал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктурыСевастополя.

По словам Аксенова, в отставке Исакова нет ничего необычного — идёт ротация кадров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Крыму лишились своих постов вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позднее бывших чиновников задержали правоохранительные органы — им были предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.