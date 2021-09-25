Турин, Италия, 25 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Проблема дефицита интегральных микросхем для автомобилестроительной и других отраслей промышленности будет решена в 2022 году, заявил американский бизнесмен Илон Маск на конференции Italian Tech Week. Об этом сообщает агентство Reuters.

(сс) jdlasica Илон Маск

Конференция с участием представителей автомобилестроительных компаний Stellantis и Ferrari прошла в Турине 24 сентября. Основатель компании по производству электромобилей Tesla принял участие в мероприятии посредством видеоконференции.

Один из участников мероприятия задал Маску вопрос о влиянии нехватки микросхем на автомобилестроительную промышленность. Бизнесмен ответил, что нехватка микросхем в автопроме будет ощущаться только в краткосрочной перспективе. Маск добавил, что сейчас в мире строится много заводов по производству, которые должны помочь преодолеть проблему дефицита.

«Я думаю, что к следующему году будет создано достаточно мощностей для поставки микросхем», — подчеркнул глава Tesla.

Проблема нехватки чипов для автопрома возникла в конце 2020 года. В 2021 году из-за сохраняющегося дефицита компании по всему миру были вынуждены сокращать объёмы выпуска автомобилей.