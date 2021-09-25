Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. После своего ухода с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин не собирается завершать карьеру. Его слова 25 сентября приводит ТАСС.

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Как отметил 74-летний специалист, решение покинуть «Ростов» было принято им совместно с руководителями ростовской команды.

«Ростову» большой удачи, было хорошее время, которое мне в целом понравилось, были какие-то успехи, неудачи, но это тренерская ситуация», — отметил он.

«Из-за результатов или моя инициатива? Это наше общее решение. Сложно сегодня говорить, надо все проанализировать. Но заканчивать — не заканчиваем карьеру!», — добавил Семин.

При этом во время нахождения Семина на посту главного наставника «Ростова» команда сыграла в семи матчах и только в одном победила, еще в трех проиграла и три закончила с ничейным результатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку с занимаемого им поста.