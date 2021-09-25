Москва, 25 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы мужчина, вооруженный топором, ворвался в магазин, расположенный по адресу: Каргопольская улица, 14 и атаковал посетителей. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Petr Kratochvil Топор

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нападавшего. Однако 48-летний злоумышленник нанёс ранения двум гражданам. Пострадавшие были госпитализированы.

Полиция устанавливает мотивы нападавшего. По предварительным данным, задержанный с топором мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Нападавший был одет в женскую одежду.