Москва, 25 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции на Пушкинской площади в Москве предупредили собравшихся людей о незаконности несогласованной с властями столицы акции, которую ранее анонсировала КПРФ. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская площадь

Напомним, что КПРФ анонсировала акцию на Пушкинской площади, которую функционеры партии называют «встречей с депутатом». Прокуратура и ГУМВД предупредили сторонников КПРФ, что акция является незаконной, так как власти Москвы её не согласовали.

Тем не менее на Пушкинской площади собрались люди. На месте присутствуют представители КПРФ, в том числе политик Денис Парфёнов. Также установлена звукоусиливающая аппаратура.

Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает собравшихся о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Задержаний пока нет.