Полиция Москвы предупредила о незаконности митинга КПРФ на Пушкинской
Москва, 25 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции на Пушкинской площади в Москве предупредили собравшихся людей о незаконности несогласованной с властями столицы акции, которую ранее анонсировала КПРФ. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что КПРФ анонсировала акцию на Пушкинской площади, которую функционеры партии называют «встречей с депутатом». Прокуратура и ГУМВД предупредили сторонников КПРФ, что акция является незаконной, так как власти Москвы её не согласовали.
Тем не менее на Пушкинской площади собрались люди. На месте присутствуют представители КПРФ, в том числе политик Денис Парфёнов. Также установлена звукоусиливающая аппаратура.
Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает собравшихся о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Задержаний пока нет.