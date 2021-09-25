Нижневартовск, Югра, 25 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Нижневартовске избрали меру пресечения 29-летнему гражданину, избившему врача. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Scarincilawyer.com Суд

Суд назначил обвиняемому в хулиганстве запрет определённых действий. Ему нельзя уходить из дома без разрешения следователя, а также пользоваться интернетом, связью и общаться со свидетелями.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено днём 21 сентября. Следователи считают, что под надуманным предлогом этот гражданин напал на врача в частной медицинской клинике. Извиняться он отказался.