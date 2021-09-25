Тюмень, 25 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта среди мужчин на дистанции 10 км на чемпионате России по летнему биатлону, который в Тюмени. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Победный результат Латыпова, который выступает за Башкирию, составил 24 минуты 32,2 секунды при двух промахах по ходу дистанции.

Вторым к финишу пришел представляющий Новосибирскую область Даниил Серохвостов, отставший от победителя на +4,6 секунды и допустивший один промах. Третье место досталось Денису Таштимерову, выступающему за Тюменскую область, который отстал от лидера на +17,5 секунды и ни разу не промахнулся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей в спринте на 7,5 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону