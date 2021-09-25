Воронеж, 25 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Пуск тепла в жилые дома в Воронеже начнется с 27 сентября, постановление об этом подписал глава города Вадим Кстенин 25 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отопительная система

Решение в администрации города объяснили установившейся температурой ниже климатической нормы.

«С 16 сентября в Воронеже установилась температура на 1−5 градусов ниже климатической нормы. Такая ситуация будет наблюдаться по предварительным прогнозам до среды. Далее разные прогностические модели показывают нам возможность некоторого временного повышения дневной температуры. Однако ночью все равно будет сохраняться некомфортная погода, будет достаточно холодно — в диапазоне от 4 до 9 градусов, а в отдельные дни — 2−7 градусов тепла. Какого-то серьезного потепления мы уже не ожидаем», — сообщила начальник отдела гидрометобеспечения Воронежского ЦГМС Елена Титова.

Также мэрия в решении о досрочном начале отопительного сезона ссылается на осложнившуюся обстановку по заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. В мэрии также пояснили, что на пуск и отладку подачи тепла коммунальщикам дается около трёх недель.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 сентября в Воронеже стартовал отопительный сезон для школ. Больниц, детских садов, сейчас к теплоносителю подключено 93% учреждений.