Актёр из сериала «Звёздный путь» отправится в космос на корабле New Shepard
Вашингтон, 25 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Канадский актёр Уильям Шетнер станет одним из членов экипажа предстоящего туристического космического рейса корабля New Shepard американской компании Blue Origin. Об этом сообщает TMZ.
По данным таблоида, Шетнер вошёл в состав экипажа второй туристической миссии кораблей серии New Shepard. Отмечается, что отснятые в ходе полёта кадры будут использованы в документальном фильме.
Ожидается, что второй туристический старт корабля New Shepard пройдёт в октябре текущего года. Полёт продлится около 15 минут.
Уильям Шетнер получил известность благодаря роли капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Кирка в сериале «Звёздный путь» и одноимённом фильме. 90-летний актёр может стать самым пожилым участником космического полёта в истории.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый туристический суборбитальный полёт корабля New Shepard компании Blue Origin состоялся 20 июля. В состав экипажа первой туристической миссии вошёл владелец компании Blue Origin Джефф Безос.