Вашингтон, 25 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Канадский актёр Уильям Шетнер станет одним из членов экипажа предстоящего туристического космического рейса корабля New Shepard американской компании Blue Origin. Об этом сообщает TMZ.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

По данным таблоида, Шетнер вошёл в состав экипажа второй туристической миссии кораблей серии New Shepard. Отмечается, что отснятые в ходе полёта кадры будут использованы в документальном фильме.

Ожидается, что второй туристический старт корабля New Shepard пройдёт в октябре текущего года. Полёт продлится около 15 минут.

Уильям Шетнер получил известность благодаря роли капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Кирка в сериале «Звёздный путь» и одноимённом фильме. 90-летний актёр может стать самым пожилым участником космического полёта в истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый туристический суборбитальный полёт корабля New Shepard компании Blue Origin состоялся 20 июля. В состав экипажа первой туристической миссии вошёл владелец компании Blue Origin Джефф Безос.