25 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 15:54 — REGNUM



Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подверг критике недавно созданный Австралией, Великобританией и США оборонный альянс AUKUS. Выступая перед журналистами в кулуарах проходившего в Риме совещания бюро фракции Европейской народной партии в Европарламенте, госсекретарь отметил, что Святой престол выступает против гонки вооружений. «Все усилия, которые предпринимались и предпринимаются Ватиканом, направлены на ликвидацию ядерного оружия, потому что оно не является способом поддержания мира и безопасности во всем мире, но создает еще больше опасностей для мира и еще больше конфликтов, — подчеркнул Паролин. — В свете этого видения нельзя не обеспокоиться».

Второй человек в ватиканской иерархии в данном случае адресовался к конкретной проблеме, которая сопровождала учреждение AUKUS. Австралия расторгла заключенный в 2016 году контракт с Францией на постройку 12 неатомных субмарин и объявила, что с помощью Вашингтона и Лондона создаст восемь атомных подводных лодок, которые будут оснащены новейшими американскими крылатыми ракетами. Ватикан, действительно, последовательно выступает против ядерного оружия и призывает к его ликвидации. Этот посыл отработала французская католическая газета La Croix, комментируя действия «троицы». Как отмечает издание, до сих пор ни одно государство, владеющее технологиями создания подводных лодок с атомными реакторами, не продавало их другим странам и не помогало строить. Но сейчас США и Великобритания создают «опасный прецедент», которым могут воспользоваться не только в мирных целях. Например, «Китай мог бы начать поставлять свои военно-морские технологии по части реакторов Пакистану и иным странам».

Вид на собор Святого Петра (сс) Alvesgaspar

Однако не только проблема нераспространения военных атомных технологий и оружия беспокоит сейчас Святой престол, который крайне редко дает оценки, тем более негативные, каким-либо объединениям государств. Вероятно, Ватикан не заинтересован в явной «антикитайской» направленности AUKUS, перспектив того, что он будет втягивать в зону своего влияния региональные страны, провоцировать конфликтные ситуации и внутренние нестроения, что может негативно отразиться на местных католиках. Вместе с тем тройственный альянс способен предоставить Святому престолу и новые возможности в силу того, что его учреждение вызвало гневную реакцию Франции, которая получила поддержку со стороны Европейского союза. Одним из последствий этого стала активизация Брюсселя в деле создания европейской армии. По мнению итальянского политолога Тиберио Грациани, которого цитирует Lenta.ru, европейские страны могут пойти на собственный оборонный союз, отдельный от НАТО, который станет ответом на AUKUS.

Учитывая, что появление полноценной европейской армии невозможно без перехода интеграции ЕС на новый уровень, второе дыхание получит идея единой Европы, которую всегда поддерживал Ватикан. Для него это шанс на то, что в основу единой Европы будет положен христианский гуманизм, ставший фундаментом во время основания Евросоюза и который разделяли отцы-основатели ЕС. «Следующие несколько месяцев могут оказаться решающими с точки зрения того, сможет ли Европа создать политическую инфраструктуру, способную поддержать стремление усилить его военный потенциал, — отмечает американский католический портал Crux. — В этих усилиях Католическая церковь в Европе и особенно Ватикан способны сыграть решающую роль. На протяжении десятилетий Святой престол хотел видеть более независимую и напористую Европу, которая могла бы стать подлинным глобальным противовесом как США, так и России и Китаю. Конечно, идея появления сильных вооруженных сил, возможно, не совсем предпочтительна для Ватикана, особенно в глазах «папы мира», каким является Франциск, но цель (единая Европа — С.С.) тем не менее является давней идеей фикс Святого престола».

Поэтому высокопоставленные ватиканские прелаты, на публике высказывая «озабоченность» появлением альянсов типа AUKUS, в глубине души, наверное, будут держать кулачки за его «успехи», рассчитывая, что они подтолкнут ЕС к большей стратегической автономии. Все-таки Ватикан родился в Европе, она его дом. Мощная единая Европа, способная проецировать вовне не только «мягкую силу», но и совершать военные интервенции, будет более предпочтительным партнером для Святого престола в деле защиты христиан на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, нежели США и Россия, с которыми надо торговаться. При этом Ватикан продолжит обращать внимание мировой общественности на проблемы гуманитарного характера, связанного в регионе с действиями Австралии, Великобритании и США. Уже полетели первые «информационные ласточки». На днях агентство Папского института заграничных миссий AsiaNews отметило, что с появлением AUKUS «все острова Тихого океана теперь рискуют оказаться вовлеченными в новую конфронтацию между Китаем и Западом».

Так что Святой престол решительно вступает в новую «большую игру», которая затрагивает Европу и Азию. Ставки для него высоки. Как подчеркивал во время визита на Филиппины в 2015 году папа Франциск, «я чувствую себя моложе — молодость Церкви и будущее Церкви здесь, в Азии». Сюда Святой престол устремил свой взор.