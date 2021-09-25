Чита, 25 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Забайкальском крае отмечено превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ среди детей 7−14 лет (на 6,8%). Об этом информирует территориальное управление Роспотребнадзора.

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Также известно, что в Чите превышение эпидемических порогов среди совокупного населения составляет 48,9%, детей 7−14 лет — на 27,7%, взрослых — на 245,0%

«Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирус, вирус парагриппа, РС-вирус, бокавирус, аденовирус). Случаев заболеваний гриппом и тяжелого течения ОРВИ не зарегистрировано», — пояснили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 25 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 179, причём 187 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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