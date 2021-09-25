Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку с занимаемого им поста. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ростовской команды.

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Уточняется, что это решение было принято совместно после встречи 74-летнего специалиста с президентом «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — приводит пресс-служба слова Арутюнянца.

Отметим, Юрий Семин занял пост главного тренера «Ростова» 4 августа после ухода с этой должности Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России.