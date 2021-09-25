Берлин, 25 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz не будет выпускать новые силовые агрегаты для гибридных автомобилей, заявил член совета директоров Mercedes-Benz AG Маркус Шефер. Об этом сообщает портал Electrive.

Mercedes-Benz

Ранее концерн Daimler представил планы по полной электрификации всех автомобилей марки Mercedes-Benz к 2030 году. Член совета директоров Mercedes-Benz Маркус Шефер объяснил, что это решение также предусматривает постепенный отказ от гибридных автомобилей.

Он добавил, что компания продолжит использовать имеющиеся бензин-электрические и дизель-электрические силовые агрегаты до полной электрификации линейки автомобилей. Однако разработка новых подобных двигателей в компании не планируется.

Шефер объяснил, что это решение позволит компании сосредоточиться на технологиях для полностью электрических автомобилей. Таким образом, самой совершенной гибридной технологией Mercedes-Benz останется бензин-электрическая система E Performance.