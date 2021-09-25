Барнаул, 25 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Клещи продолжают атаковать жителей Алтайского края. Как сообщает Роспотребнадзор региона, за прошедшую неделю от этих опасных насекомых пострадали 150 человек, а всего с начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 9738 человек, из них 2843 ребенка в возрасте до 14 лет.

JerzyGorecki Клещи

Зарегистрировано 277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 65 детей и 15 случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе, у троих детей. Зарегистрировано 13 комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у двоих детей в возрасте до 14 лет.

На сегодняшний день в стационарах края находятся двое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

В начале сентября 2021 года сообщалось, что при исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания жителей Алтайского края, в 3,5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,7% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

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