Стамбул, Турция, 25 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В проливе Босфор произошло столкновение двух сухогрузов. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление береговой полиции Турции.

Adbar Босфорский пролив

Сообщается что столкнулись сухогруз под флагами Турции и России. Уточняется, что турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря, российский «Русич 10» — из провинции Бурса в Россию.

К месту столкновения направлены катера и буксировочные суда.

Напомним, что пролив Босфор, на берегах которого стоит крупнейший турецкий город Стамбул, является важной транспортной артерией — через него идут морские торговые пути из России в Средиземное море.