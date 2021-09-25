Москва, 25 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. С победой на выборах президента Международной федерации хоккея (IIHF) поздравил президента Федерации хоккея Франции Люка Тардифа президент России Владимир Путин. Об этом 25 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил представитель Кремля, слова которого приводит «Р-спорт», также глава Российского государства позвонил экс-президенту IIHF Рене Фазелю, возглавлявшему федерацию до Тардифа, поблагодарив его за взаимодействие, сотрудничество и вклад, внесенный им в мировом масштабе в развитие хоккея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) на конгрессе организации в Санкт-Петербурге был избран президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф.